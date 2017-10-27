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Фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей в первый день проката

Опубликовано 27.10.17 09:47 Фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей в первый день проката

Картина Алексея Учителя демонстрирует неплохие показатели.

Получившая скандальную известность картина Алексея Учителя "Матильда", по предварительной информации, собрала по итогам первого дня проката в России и странах СНГ около 39 млн рублей.

Как пишет kinobusiness.com, кинолента с бюджетом около 15 млн долларов расположилась на втором месте по результату кассовых сборов. Лидером первого дня проката стал приключенческий фильм Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь" с результатом 41 - 42 млн рублей. Замыкает тройку лидеров "Пила 8".

К примеру, ранее "Время первых" в первый день проката ужшкммт собрал более 12 млн рублей, картина "Салют-7" - свыше 27 млн рублей, а "Гоголь. Начало" - более 47 млн рублей.

"Нельзя составлять мнение о том, чего ты не видел. Я православная, я христианка, и могу сказать одно: Учитель показал, что святыми становятся не сразу, сначала люди проходят определенные стадии становления. В фильме четко показано: Николай II поборол все искушения и стал истинным императором, посвятив свою жизнь стране и народу", - поделилась своим мнением депутат, Герой России, летчик-космонавт России Елена Серова, побывавшая на показе "Матильды" в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.
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