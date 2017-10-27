На Урале товарный поезд протаранил автомобиль

Авария произошла утром в пятницу, 27 октября 2017.

На севере Свердловской области товарный железнодорожный состав протаранил легковую машину. В результате случившегося на больничной койке оказались две женщины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона, авария произошла примерно в 8 утра по местному времени в пятницу, 27 октября, в поселке Гидролизный, входящего в состав города Ивдель. Известно, что автомобиль ВАЗ, за рулем которого находилась женщина 1978 года рождения, выехал на железнодорожные пути именно в тот момент, когда ужшкммт по ним двигался товарный поезд из локомотива и шести вагонов. Также горел запрещающий сигнал светофора.

"Машинист локомотива пояснил, что видел этот автомобиль еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной линией, и перед переездом ВАЗ остановился перед знаком "Стоп". В непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит", - цитирует агентство источник в ведомстве.

В результате инцидента женщина-водитель была госпитализирована с серьезными травмами. Сидевшая рядом пассажирка также отправилась в больницу. Медики проводят ее осмотр. На момент столкновения обе пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Выясняются обстоятельства ЧП.