США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

Спецслужбы и оборонные компании России могут попасть под санкции США. Речь идет об ФСБ, ГРУ и СВР.

Список российских организаций, предприятий и концернов, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции, включает ФСБ, СВР, ГРУ, «Калашников», «Рособоронэкспорт» и многие другие, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Санкции могут быть введены в качестве ответных мер на якобы вмешательство России в президентскую кампанию США 2016 года. В опубликованном списке организаций, против которых могут быть введены ограничения, перечислены не только компании, но и государственные структуры.

На ряд этих структур ужшкммт уже распространяются американские санкции.​ В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, — 33 российских предприятия, концерна и организации, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и другие, уточняет РБК.



Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.



В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться начиная с 29 января 2018 года в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили «существенные транзакции» с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.

