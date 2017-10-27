 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

3 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

4 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

5 NASA засняли загадочную гигантскую планету, заслонившую Солнце

6 На Урале товарный поезд протаранил автомобиль

7 Фильм "Матильда" собрал около 39 млн рублей в первый день проката

8 Минфин не нашел в бюджете денег на продовольственные карточки для бедных

9 На пляже на Аляске нашли останки неизвестного науке морского монстра

10 Эксперты рассказали, что будет с рублем в первую неделю ноября

Новости наших партнеров

США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

Опубликовано 27.10.17 09:53 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

Спецслужбы и оборонные компании России могут попасть под санкции США. Речь идет об ФСБ, ГРУ и СВР.

Список российских организаций, предприятий и концернов, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции, включает ФСБ, СВР, ГРУ, «Калашников», «Рособоронэкспорт» и многие другие, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Санкции могут быть введены в качестве ответных мер на якобы вмешательство России в президентскую кампанию США 2016 года. В опубликованном списке организаций, против которых могут быть введены ограничения, перечислены не только компании, но и государственные структуры.

На ряд этих структур ужшкммт уже распространяются американские санкции.​ В списке, составленном американской администрацией, который направлен на рассмотрение в конгресс, — 33 российских предприятия, концерна и организации, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» (против него уже введены секторальные санкции Евросоюза), научно-производственное объединение «СПЛАВ», ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург», акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и другие, уточняет РБК.

Из числа разведывательных организаций и ведомств в список вошли Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»). В отношении ФСБ и СВР США ввели санкции еще во время президентства Барака Обамы.

В пояснении к документу отмечается, что меры, которые могут предпринять в отношении указанных структур, не являются санкциями, их активы не будут замораживаться в США. Санкции в виде ограничений на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, в виде отзывов американских виз и т.п. будут вводиться начиная с 29 января 2018 года в отношении любых американских или иностранных лиц, которые в период с 2 августа 2017 года совершили «существенные транзакции» с указанными в перечне российскими предприятиями, учреждениями и ведомствами.
 
Другие материалы по этой теме

Российский автопром идет на подъем: санкционные риски не пугают иностранных инвесторов

Путин ввел санкции против КНДР

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга