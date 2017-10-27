Дональд Трамп рассекретил документы об убийстке 35-го президента США.

Действующий президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации секретных ранее документов по делу об убийстве 35-го лидера страны Джона Кеннеди.

Трамп отметил, что огласке подвергаются не все документы, запланированные к публикации. Это произошло из-за просьбы федеральных агентств и ведомств предоставить им время на дополнительное ознакомление с материалами.

"Сегодня у меня нет выбора, кроме как согласиться с этими просьбами, чтобы ужшкммт не нанести непоправимого урона безопасности нашей нации", - цитирует Трампа Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ.

Американский лидер отметил, что власти оценят целесообразность засекречивания оставшихся сведений, и в случае отсутствия нужны, оставшуюся часть опубликуют 26 апреля 2018 года.

Доступные материалы загружены на сайта Национального архива США.

Предыдущая порция документов по этому делу была опубликована 24 июля 2017 года. В ней содержалось 3,9 тысячи документов.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Белого дома США Сару Сандерс.

Убийство Джона Кеннеди произошло в 1963 году вызвало шок в СССР.

"Источник, который в прошлом поставлял надежную информацию и который находился в России в момент убийства покойного президента Джона Кеннеди, сообщил 4 декабря 1963 года, что новость об убийстве президента Кеннеди донеслась до советских граждан почти сразу после происшествия. Она была встречена с большим шоком и оцепенением, колокола церквей звонили в память о президенте Кеннеди", - указано в документе ФБР, подписанном его тогдашним директором Эдгаром Гувером.

Ли Харви Освальд

Убийцей 35-го президента США является Ли Харви Освальд. Известно, что за два месяца до своего преступления он побывал в Мехико, где общался с советским дипломатом, являвшимся на тот момент сотрудником КГБ.