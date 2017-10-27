Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

По словам экспертов, актер умирал несколько часов, в то время, как его родных уверяли, что "все под контролем".

Журналисты узнали результаты экспертизы, проведенной в рамках расследования дела о смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. В заключении названа точная причина ухода из жизни звезды. По словам специалистов, тромбофлебит стал катализатором стремительного развития болезни, тогда как сердце Марьянова остановилось из-за острой кровопотери.

"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей ужшкммт подвздошной вены. Обильная кровопотеря", - цитирует заключение экспертов "Рен-ТВ".

Формулировку причины смерти Дмитрия Марьянова прокомментировал опытный врач-флеболог:

"Это не совсем классическая картина развития этого заболевания. Потому что для того, чтобы произошел разрыв одной из бедренных вен, тромбоз должен быть очень массированным и достаточно короткий промежуток времени, потому что вены достаточно эластичные", - сказал хирург Федор Шпаченко.

По его словам, самое страшное, что может произойти при тромбофлебите нижних конечностей, когда в вене образуются сгустки крови, это отрыв тромба. Он пояснил, что по обогащенным углекислым газом венам кровь следует к легким, где насыщается кислородом. В результате отрыва тромб вместе с кровью попадает в легкие и в сердце, что становится причиной смерти.

"Если в заключении нет тромбоэмболии легочной артерии, это очень странно. Правда, очень странно, потому что тромбоз нижней полой вены в подавляющем большинстве вызывает тромбоэмболию легочной артерии. Что, в свою очередь, и приводит к такой не молниеносной, но достаточно быстрой смерти", - сказал Шпаченко.

Примечательно, что примерно за год до гибели Дмитрий Марьянов проходил лечение в одной из клиник Москвы, где ему установили специальный кава-фильтр - своеобразную улавливающую тромбы сетку, не дающую попасть им ь в легочную артерию и сердце.

Как писал TopNews, утром 15 октября Дмитрий Марьянов пожаловался на боль в ноге, когда находился в реабилитационном центре "Феникс", однако персонал учреждения посчитал слова актера попыткой покинуть заведение. В итоге сотрудники учреждения не стали отвозить артиста к квалифицированным врачам и держали актера взаперти.

Оказалось, что в течение этого времени установленный в сосуде фильтр постепенно забился, и кровь с затруднениями поступала в легкие. Актер чувствовал себя все хуже.

"Если массированный тромбоз кавафильтра, то тогда картинка складывается с разрывом этой вены, потому что оттока венозной крови нет и кавафильтр забит, тогда основная причина смерти - потеря крови. Был, скорее всего, массированный тромбоз этого кавафильтра. Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", - отметил флеболог Федор Шпаченко.

Дмитирй Марьянов ушел из жизни 15 октября. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". К этой статье может добавиться еще одна - "Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее смерть человека".