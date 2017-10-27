Курс доллара на сегодня, 27 октября 2017: что будет с рублем в первую неделю ноября - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 октября 2017 составляет 57,76 руб., курс евро на сегодня равен 68,28 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 27 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,54 руб. при покупке и 59,66 руб. при продаже банком, курс евро на 27 октября 2017 равен 65,89 руб. и 69,39 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова напоминает, что ужшкммт накануне произошло важное событие, способное оказать среднесрочное влияние на курс рубля рубль в начале ноября - это заседание Европейского центробанка, в ходе которого было принято решение оставить процентную ставку в еврозоне неизменной - на нулевом уровне.

Кроме того, сегодня состоится не менее значимое событие - заседание совета директоров ЦБ РФ в ходе которого будет решаться вопрос о ключевой процентной ставке.

По мнению аналитика, в начале следующей недели и в том числе, в начале ноября, на рынок будут влиять ряд событий.

"С 31 октября по 1 ноября в США пройдет заседание комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы, на котором будет обсуждаться вопрос о том, нужно ли повышать процентную ставку. Полагаем, что до декабря решения принято не будет, и процентная ставка в США останется без изменений. Это может негативно повлиять на доллар, а у рубля, соответственно, будет шанс вырасти", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Вторым событием, по словам Мильчаковой, является публикация сведений министерством труда США по занятости населения.

"Мы полагаем, что сентябрьские ураганы негативно повлияли на занятость, поэтому данный показатель снизится, что негативно повлияет на курс доллара. Это может стать дополнительным фактором для укрепления рубля", - сказала она.

Третьим фактором является празднование Дня народного единства 4 ноября. Аналитик полагает, что праздник будет способствовать краткосрочному ослаблению рубля, нежели укреплению.

"Полагаем, что на следующей неделе мы увидим курс доллара на уровнях в 56-58 рублей, а европейская валюта останется в пределах 67-68 рублей", - добавила эксперт.