Сегодня, 27 октября 2017, также отмечают Всемирный день аудиовизуального наследия, День независимости Туркменистана и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 27 октября 2017: Параскева Грязниха

27 октября 2017 года верующие вспоминают святую преподобную Параскеву Сербскую. В народе праздник называют Параскева Грязниха из-за осенней грязи и непогоды. Иногда его именуют Порошихой, по причине выпадающего легкого снега на уже замерзшую землю или Трепальницей, так как в это время начинали трепать лен.

По преданию, святая Параскева (Петка) родилась в доме богатых родителей в селении Епиат (Сербия). Родители часто посещали церковь, исполняли все заповеди ужшкммт и раздавали милостыню нищим и обездоленным. Параскева тоже очень любила бывать в церкви. На одной из Божественных Литургий она услышала слова Евангельские о том, что каждый может последовать за Господом Богом, если захочет. Они настолько запали в душу Петке, что девушка решила жить так, как учит Иисус.

После смерти родителей она вместе с братом покинула отчий дом и отправилась в Царьград (Константинополь), где поклонилась святыням. Затем устремилась в Иорданскую пустыню, где и прожила до глубокой старости.

Однажды ночью во время молитвы к ней явился Ангел и повелел вернуться домой. Там через два года она и умерла.

На Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, но можно только шить, мять и трепать лен. Если праздник выпадает на пятницу, то в этот день лучше много не смеяться - по поверью, тогда в старости придется много слез лить.

Крестьяне наблюдали - если на Параскеву копыто лошади полностью погружается в грязь, то выпавший снег не растает, а зима наступит через 28 дней (4 недели).

Какой сегодня праздник, 27 октября: Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году во время проведения 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО подписала резолюцию, объявив 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия. Дата события имеет символическое значение. Именно в этот день в 1980 году были приняты Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений, а также проведены действия по увеличению уровня информированности общества о разработке и принятии мер по признанию важности и необходимости аудиовизуального наследия для самобытности народа.

День независимости Туркменистана

Верховным Советом Туркменской Советской социалистической республикой был принят Конституционный закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Туркменистан провозгласили как независимое демократическое государство. С 1991 года 27 октября отмечается день независимости Туркменистана. После получения своего статуса, Туркменистан начал экономическое и социальное развитие. В основном занимались промышленными отраслями и первичной переработкой сельскохозяйственного сырья. В Туркменистане проживает многонациональное огромное количество людей.

Годовщина возведения на престол, помазания и интронизации Гарегина Второго, Католикоса всех Армян Гарегин

Второй (Нерсесян) является действующим Верховным Патриархом И Католикосом всех армян. Он также является главой Армянской Апостольской Церкви. В 1999 году 27 октября скончался Гарегин Первый. Национальным Церковным Собором был избран архиепископ Гарегин Нерсесян. Армянская церковь стала называться Армяно-Григорианской.

Кто празднует именины 27 октября 2017 года?

Прасковья, Максимилиан, Михаил, Назар, Игнатий, Кузьма, Николай, Петр

Что произошло 27 октября в истории?

1672 год – В комедиальной хоромине состоялся первый спектакль – первом в России театральном здании

1873 год – Подана заявка на патент колючей проволоки

1927 год – В Москве открыт Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), сегодня – Ленком

1951 год – Для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение

1984 год – Состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали

Кто родился 27 октября из знаменитостей?