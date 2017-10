The Economist выпустил обложку с Путиным в образе царя Публикация была приурочен 100-летию октябрьской революции. К столетней годовщине Октябрьской революции в России британский журнал The Economist поместил на обложку нового номера портрет Владимира Путина в образе царя. На ней российский президент изображен в мундире с "эполетами" из ракет и "орденом" в виде красной звезды. Одна из "медалей", которые The Economist поместил на груди Путина, повторяет очертания Крымского полуострова. "В то время, когда мир отмечает столетие Октябрьской революции, Россия вновь под властью царя", — пишет издание. As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1 — The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г. Автор статьи пишет, что Путин заработал «титул ужшкммт царя», выведя страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов». Издание также отмечает, что по мере приближения столетней годовщины становится понятно, что «Путин разделяет слабости царей», являясь не единственным автократом в мире. Слабости, о которых упоминает издание, связаны с построенный на хрупкой базе «манипулируемой демократии, в которой победитель получает все». «Как и царь, Путин преодолевает пирамиду патронажа. Поскольку в 2001 году он выступил против олигархов, взяв под свой контроль сначала СМИ, а затем нефтяных и газовых гигантов, весь доступ к власти и деньгам проходил через него. В эти дни бояре служат в его удовольствие, так же, как и те, кто ниже их по рангу, служат в их удовольствие, и так далее на всем пути вниз. Он оборачивает свою власть в законный процесс, но всем известно, что прокуроры и суды подчиняются ему. Он имеет рейтинг одобрения более 80%, частично потому, что он убедил россиян, что, как сказал консультант (речь идет о высказывании занимавшего тогда пост первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина на закрытой встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» — прим.): «Нет Путина — нет России». Твитнуть Другие материалы по этой теме Пенсии военным в России проиндексируют 1 января 2018 года Анастасиадис пригласил Путина посетить Кипр Новости наших партнеров