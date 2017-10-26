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ЦОДД предупредил москвичей о 9-бальных пробках из-за снегопада

Опубликовано 26.10.17 20:11 ЦОДД предупредил москвичей о 9-бальных пробках из-за снегопада

Специалисты центра предупреждают москвичей о возможных аварийных ситуациях.

Из-за ухудшения погодных условий и снегопада в Москве могут образоваться девятибалльные пробки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В настоящий момент идет небольшой снег, местами может образовываться гололедица. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Прогнозируется, что в вечерний час пик дорожно-транспортная ужшкммт ситуация может осложниться до девяти баллов", - говорится в сообщении.

ЦОДД также напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Кроме того, в пресс-службе настоятельно рекомендовали тем водителям, кто не поменял автомобильную резину на зимнюю, пользоваться общественным транспортом.

Напомним, синоптики заранее предупредили о снегопаде вечером в четверг после 18.00. Ожидается, что в городе выпадет 5 мм осадков.

Пере этим заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что устойчивый снежный покров образуется в Москве к середине ноября.
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