«Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина»: свердловскому депутату пришлось извиняться за свои слова

Депутат думы Березовского городского округа в Свердловской области вынужден был извиняться за свои слова, назвав мужчин с доходом в 30 тыс. рублей лентяями.

Депутат думы Березовского городского округа Свердловской области Андрей Брусницин извинился за слова о мужчинах-лентяях, рассказал РИА Новости председатель думы Евгений Говоруха.

На заседании, на котором обсуждалось повышение тарифа на отопление, Брусницин заявил: "Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй. Если люди хотят зарабатывать, они зарабатывают". По данным СМИ, в 2016 году Брусницин заработал два миллиона 405 тысяч рублей.

"Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум. <…> Дело в том, что мы ужшкммт обсуждали вопрос социально острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла", — отметил Говоруха. По его словам, депутат никого не хотел обидеть.

Кстати, сразу же после появления в Сети видео с выступлением депутата вышла петиция против парламентария, назвавшего мужчин с заработком меньше 30 тысяч лентяями

«Депутат с таким виденьем не нужен стране», - утверждают ее авторы.

У видео же уже больше 17 тысяч просмотров и за сотню гневных комментариев пользователей, которые осуждают такую позицию депутата. Ссылки на запись разошлись по многим развлекательным и новостным ресурсам.