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Google отметил новым дудлом 40-летие фильма «Служебный роман»

Опубликовано 26.10.17 16:04 Google отметил новым дудлом 40-летие фильма «Служебный роман»

На стартовой странице Google появилась интерактивная картинка, посвященная 40-летию выхода на экраны комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».

В четверг, 26 октября, исполнилось 40 лет легендарному фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман». В честь киноюбилея популярный поисковик Google создал тематический праздничный логотип своей  главной страницы (дудл), пишет "Вечерняя Москва".

Название поисковика обыграно узнаваемой деталью фильма: очками главного героя Анатолия Новосельцева. Если кликнуть на них, то перед пользователем откроется небольшая анимированная картинка, на которой изображены народные любимцы: «бессердечная» Людмила Калугина, в исполнении советской и российской актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих и, собственно, сам Новосельцев, его сыграл Народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Автором ужшкммт праздничной анимационной картинки стала дудлер Джулиана Чен. В основе дудла - одна из самых запоминающихся сцен фильма. Чен считает, что "Служебный роман" не может не вдохновлять, пишет ТАСС.

"Это невероятно колоритный фильм, который не может не вдохновлять. Здесь есть тонкий юмор, ирония, романтические хитросплетения. Когда я впервые увидела сцену, где Анатолий ставит очки Людмилы Прокофьевны на ботинок, я сразу подумала, что это отличный кадр для будущего дудла", - рассказала Чен.
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