Директора РАМТ Софью Апфельбаум задержали по делу Серебренникова

Директора РАМТа Софью Апфельбаум задержали по подозрению в мошенничестве.

СК задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум после допроса, пишут "Известия".

По информации газеты, бывшую чиновницу российского Минкульта подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей, из которых не менее 68 млн были похищены. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

В СК считают, что именно Апфельбаум дала своим подчиненным поручение разработать техническое задание «под конкретного ужшкммт участника» аукциона и туда был внесен пункт о том, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа».

Следователи считают, что незаконно полученные средства сотрудники студии переводили на счета фирм-однодневок и затем обналичивали. После этого, по версии следствия, Серебренников распределял деньги между другими участниками махинаций, отмечает РБК.

Сам Серебренников находится под домашним арестом, который решением суда был продлен до 19 января. Такая же мера пресечения применена и к другим фигурантам дела. В СИЗО находится лишь бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский.