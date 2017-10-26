В Финляндии поезд протаранил БТР: погибли четыре человека

В Финляндии в результате столкновения бронеавтомобиля с поездом погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

В Финляндии в результате столкновения бронеавтомобиля с поездом погибли четыре человека, сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию Yle и полицию. Reuters на своей странице в Twitter опубликовал фотографию, на которой изображен бронеавтомобиль после столкновения.

Four killed, several injured as train collides with army vehicle in Finland https://t.co/4mEjWnzRwk — Reuters Top News (@Reuters) 26 октября 2017 г.

Как следует из сообщения, авария произошла утром на железнодорожном переезде в Раасепори на юго-западе страны, пассажирский поезд следовал из города Карья в Ханко. Трое погибших оказались военными, еще ужшкммт один — пассажиром поезда.

При столкновении пострадали 11 человек, семерых из них госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших четверо военнослужащих. В настоящий момент участок железной дороги, на которой произошло ДТП, временно перекрыли.