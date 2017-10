В Финляндии поезд протаранил БТР: погибли четыре человека

В Финляндии в результате столкновения бронеавтомобиля с поездом погибли четыре человека, сообщает РБК со ссылкой на телекомпанию Yle и полицию. Reuters на своей странице в Twitter опубликовал фотографию, на которой изображен бронеавтомобиль после столкновения.

Four killed, several injured as train collides with army vehicle in Finland https://t.co/4mEjWnzRwk