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Родители Жанны Фриске подали иск к "Русфонду"

Опубликовано 26.10.17 13:57 Родители Жанны Фриске подали иск к "Русфонду"

Судебные приставы завели производства о взыскании 21,6 млн рублей с родителей Фриске

Родители покойной российский певицы Жанны Фриске подали новый иск к "Русфонду".

"Иск к "Русфонду" действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно, потому что иск только зарегистрирован и ещё даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят. Мне, во всяком случае, непонятно, какой иск семья может предъявить в арбитражный суд", - цитирует РИА Новости адвоката фонда Ивана Шиенока. 

Правозащитник кподчеркнул, что представитель фонда не может ознакомиться с материалами дела - это ужшкммт можно будет сделать лишь после начала производства по делу.

В свою очередь, столичные судебные приставы завели исполнительные производства о взыскании 21,6 млн рублей с семьи Жанны Фриске, согласно решению Перовского суда.

Ответчиками по иску выступают мама и отец артистки - Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон.

Известно, что исполнительные листы на родителей Жанны Фриске датированы 11 сентября 2017 года, сумма долга составляет 21,6 млн руб. При этом исполнительных документов о взыскании указанной суммы с Дмитрия Шепелева в банке данных нет.

Как писал TopNews, скандал из-за денег, выделенных на лечение Жанны Фриске, длится уже более года. По утверждению "Русфонда", в 2015 году на счет певицы было перечислено 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании числится только 4,12 миллиона. В организации отметили, что после смерти певицы ее семья отказалась представить подтверждение о том, что пожертвования ушли именно на оплату медицинских услуг. В минувшем августе суд признал законным взыскание 21 млн с родственников Жанны Фриске и обязал семью выплатить эту сумму "Русфонду".
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