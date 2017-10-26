Виновник трагедии написал явку с повинной.

В Волгоградской области в туалете одной из местных школ был найден мертвым подросток. В убийстве мальчика признался его одноклассник. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы СУСК по региону Наталию Куницкую, трагедия произошла накануне днем.

"Установлена причастность к трагедии 15-летнего одноклассника погибшего мальчика. Он уже допрошен в качестве подозреваемого. Подросток написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего", - сказала Куницкая.

Виновник трагедии ужшкммт рассказал, что его одноклассник стар жертвой роковой случайности. На перемене будущий убийца показывал приятелям нож, а когда оружие оказалось в руках у потерпевшего, подозреваемый, по его словам, нечаянно его толкнул, из-за чего тот получил смертельное ранение в сердце. После произошедшего подросток заявил, что выкинул нож на улице.

Ранее в аппарате регионального омбудсмена назвали ситуацию в школе несчастным случаем: "Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание".

Сейчас решается вопрос об избрании школьнику меры пресечения. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По закону, это деяние предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, но подростки не могут быть осуждены за убийство более чем на 10 лет заключения в воспитательной колонии.