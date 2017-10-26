США признали Россию "крупнейшим экспортером боевиков ИГИЛ"

Однако российский эксперт назвал доклад США о зарубежных наемниках в ИГИЛ политическим заказом.

Американская компания Soufan Group опубликовала материал, в котором подсчитала число иностранных наёмников в рядах запрещеенной в РФ террористической организации «Исламское государство», передает RT.

В докладе, опубликованном на сайте компании, отмечается, что на стороне террористов воюют 3417 граждан России.

Затем идёт Саудовская Аравия (3224 человека), третье место занимает Иордания (3 тыс. человек), четвёртое — Тунис (2926 человек).

Франция заняла пятую строчку — 1910 граждан.

В отчете Soufan Group также говорится, что, несмотря на общее увеличение количества иностранных бойцов ИГ, их поток фактически приостановился, поскольку ИГ начало терять контроль над территориями как ужшкммт в Сирии, так и в Ираке, а также благодаря более эффективным мерам ряда стран по предотвращению таких поездок, отмечает РБК.

Параллельно эксперты приводят по каждой из этих стран число вернувшихся боевиков. Так в Россию вернулись 400 воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров заявил НСН, что доклад США о количестве зарубежных наемников в рядах боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" является политическим заказом.

"Я с результатами не согласен. Американцы сейчас пытаются представить ИГИЛ чуть ли не российским формированием. Это, конечно, политический заказ. Я имею основания, чтобы так говорить. ИГИЛ – это организация, которая основывалась далеко от России", – отметил Гончаров.

При этом он отметил, что, по подсчетам российских спецслужб, на стороне террористов могут воевать от 8 до 10 тысяч выходцев из России, но это число – лишь небольшая часть ресурса, который имели боевики ИГИЛ.