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10 Ученые рассказали, как нужно мыть фрукты

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Ученые рассказали, как нужно мыть фрукты

Опубликовано 26.10.17 11:39 Ученые рассказали, как нужно мыть фрукты

Специалисты рассказали, что позволит удалить с поверхности плодов пестициды.

По словам ученых из Университета штата Массачусетс, мытье яблок  при помощи раствора пищевой соды позволяет максимально эффективно удалять пестициды с поверхности фруктов. 

Специалисты напомнили, что пестициды постоянно применяются в сельском хозяйстве с целью увеличения урожайности. Однако они приносят вред здоровью человека. Многие крупные производители перед поступлением своей продукции на прилавки моют фрукты, но ужшкммт это не избавляет плоды от химии.

Как пишет "Российская Газета",доцент UMassAmherst Лили Хи вместе со своими коллегами решила узнать, какой метод мытья яблок позволит эффективнее всего понизить количество пестицидов - препаратов тиабендазола и фосмета.

Сначала ученые подвергли фрукты 24-часовому воздействию этих веществ, после чего промывали тремя разными способами - обыкновенной водопроводной водой, раствором соды 1% и отбеливателем. В итоге сода показала себя наилучшим образом, удалив через 12-15 минут 80% тиабендазола и 96% фосмета.

Однако специалисты отмечают, что полностью смыть химикаты не удалось: за время обработки они проникли глубоко в кожуру фруктов.
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