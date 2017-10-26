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В России вводится государственное регулирование "экстремального туризма"

Опубликовано 26.10.17 11:39 В России вводится государственное регулирование "экстремального туризма"

В российскую Госдуму внесли законопроект об "экстремальном туризме".

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, который вводит в российское законодательство понятие "экстремальный туризм", передает РИА Новости.

Соответствующие поправки Мурат Хасанов (комитет по туризму), Адальби Шхагошев (международный комитет) и Светлана Бессараб (социальный комитет) предлагают внести в закон "Об основах туристической деятельности".

В законопроекте устанавливается, что "экстремальный туризм – вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут ужшкммт являться источниками повышенной опасности".

Авторы отмечают, что туристическая отрасль в РФ динамично развивается, и приводят данные Российского союза туриндустрии, согласно которым Россию в 2016 году посетили 3,3 млн иностранных туристов, что на 11,2% больше, чем в 2015 году. Кроме того, отмечается уменьшение спроса российских туристов на отдых за рубежом, пишет ТАСС.

"Наряду с привычными культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными видами туризма в последние годы становятся популярными и востребованными туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма: альпинизма, виндсерфинга, дайвинга, дельтапланеризма, горнолыжного спорта, кайтинга, рафтинга, скалолазания, спелеологии и т.д", - обращают внимание депутаты. Занятие любым из этих видов спорта в развлекательных целях связано с повышенными факторами риска и травмоопасности, предупреждают разработчики.

По их словам, экстремальный туризм рассматривается как наиболее перспективное направление туристического рынка в мире. Они уверены, что своевременное государственное регулирование этой сферы позволит увеличить не только количественные, но и качественные показатели туризма в России.
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