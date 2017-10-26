Трамп анонсировал введение в США режима ЧП из-за наркоманов

Также президент США Дональд Трамп заявил о необходимости построить стену на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаев злоупотребления наркотиками, передает RT.

«С опиумом огромная чрезвычайная ситуация. На следующей неделе я намерен объявить о чрезвычайном положении из-за наркотиков», — заявил Трамп в эфире программы Lou Dobbs Tonight на канале Fox Business.

По его словам, строительство стены на границе с Мексикой необходимо в том числе для решения проблемы распространения наркотиков на ужшкммт территории США.

Как пишет РИА Новости, за 25 лет использование искусственных опиатов в Соединенных Штатах увеличилось примерно втрое - до 200 миллионов рецептов в год. По данным американского института, который занимается вопросами наркомании, в 2014 году в США было более двух миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов. Тех, кто употребляет героин, в пять раз меньше.

Ранее Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. В августе президент США повторил, что заставит Мексику заплатить за строительство стены, поскольку та "поможет с потоком наркотиков" и устранит проблемы с преступностью, которая, по его словам, импортируется из Мексики.