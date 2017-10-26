СМИ сообщили о рейдерском захвате театра Джигарханяна

Однако представители театра опровергли эти сведения.

Как заявил журналистам телеканала "360" представитель жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, здание Московского драматического театра под руководством известного артиста подверглось рейдерскому захвату.

По словам Элины Мазур, бухгалтерия театра была якобы "захвачена армянской группировкой", а самого Армена Джигарханяна при этом заперли. Она отметила, что все руководство театра отстранено от работы.

"Сейчас в театре находится армянская группировка, которая не имеет отношения к театру. Он захвачен. Доступ ужшкммт руководства в здание прекращен, бухгалтерия захвачена. Иначе, как рейдерский захват, назвать это нельзя. Армен Борисович находится под неусыпным контролем – его не отпускают, он лишен мобильного телефона. Примерно каждые два часа неизвестная женщина делает ему укол. Что это – мы не знаем", - сообщила девушка.

По ее словам, к рейдерскому захвату причастен бизнесмен Артур Согомонян, который ранее "светился" в уголовной хронике. Мазур рассказала, что Согомонян входил в совет директоров Маст-Банка, закрытый затем за хищение средств в размере 8,8 миллиарда рублей.

"Также он был связан с Сергеем Магиным, который известен тем, что был приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения по делу о незаконном обналичивании и вывозе 122 миллиардов рублей из России", –- сказала она.

Про руководителя театра Армена Джигарханяна Мазур сказала следующее: ""9 октября эти люди вывезли Армена Борисовича из театра. Он находится в не очень адекватном состоянии, его постоянно колют какими-то препаратами. Виталину он теперь называет Виолеттой Сергеевной. Человек немножко не в себе".

Пресс-секретарь Наталия Корнеева, заведовавшая при Виталине Цымбалюк-Романовской литературной частью, заявила, что в театре сейчас происходят страшные события.

"Сейчас происходит рейдерский захват театра. По театру ходят непонятные люди, изымают документы. Время от времени привозят и увозят Армена Джигарханяна. Но, очевидно, он там ничего не решает. Сотрудники театра получают многочисленные угрозы, а меня и вовсе взяли на карандаш из-за моего участия в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая вышла в эфир в понедельник и была посвящена конфликту Виталины и Армена Борисовича", - сказала Корнеева изданию "Дни.ру".

"Сегодня в театре спектакля нет, мы надеемся, что завтра нам позволят сыграть постановку "Нас ждут далеко-далеко, не здесь", – добавила она.

В свою очередь, знакомый с ситуацией источник заявил, что Театр Армена Джигарханяна работает в штатном режиме. 26 октября здесь покажут спектакль "Наш ждут далеко - далеко, не здесь". Собеседник ТАСС опроверг появившуюся информацию о рейдерском захвате театра.

"Зачем распространять эти слухи? Никаких захватов нет и в помине. Приезжайте в театр и сами убедитесь в этом", - сказал собеседник, добавив, что сам Армен Джигарханян жив и здоров, однако очень расстроен в связи с шумихой, поднявшейся вокруг его имени.

"В этих слухах, которые не замедлили распространить СМИ, много выдумки и откровенной лжи", - сказал собеседник, добавив, что "произошла непростая человеческая драма".

Как писал TopNews, 82-летний Армен Джигарханян попал в больницу в состоянии средней тяжести 10 октября. Он рассказал, что его 38-летняя жена Виталина Цымбалюк‐Романовская причинила ему "много боли" и он не готов ее простить, однако затем актер подал на развод, а на следующий день обратился в полицию с заявлением о похищении паспорта.