Следствие выдвинуло две версии нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр

Следственный комитет России проверяет две версии нападения на сотрудницу радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Следователи придерживаются двух основных версий в расследовании нападения на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Бадамшин.

«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - сказал он, не уточняя деталей.

Бадамшин пояснил, что в ближайшее время Фельгенгауэр будет вручено постановление о признании ее потерпевшей. Пока что следователи допрашивают сотрудников «Эха Москвы», которые находились ужшкммт в здании в момент нападения.

Как писал Topnews, 23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Портал iz.ru сообщил, что Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Представитель медучреждения также отметил, что журналистка сможет продолжить свою карьеру радиоведущей.