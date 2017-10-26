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Нибиру 2017, последние новости: в НАСА засняли гигантскую планету, заслонившую Солнце (ВИДЕО)

Опубликовано 26.10.17 08:54 Нибиру 2017, последние новости: в НАСА засняли гигантскую планету, заслонившую Солнце (ВИДЕО)

Планета Нибиру могла попасть на видео в октябре 2017: ученые НАСА засняли таинственный объект, заслонивший Солнце

Нибиру сегодня, последние новости: ученые увидели гигантскую планету на фоне Солнца

Принадлежащий специалистам NASA исследовательский спутник Solar заснял странную планету огромных размеров. Космический объект внезапно не наекоторое время заслонил собой Солнце, и соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

Известно, что съемка спутником происходила 19 октября 2017 года в промежутке между 8:41 и 9:25 часами вечера по центрально-европейскому времени.

Уфологи заявили, что огромным гигантом может являться та ужшкммт самая планеты Нибиру, которая, по предсказаниям конспирологов, вот-вот столкнется с Землей. Однако другая версия более прозаична - в объектив камеры могла попасть проплывающая мимо Луна, так как ее орбитальная траектория прошла как раз между Солнцем и камерами спутника.

Нибиру 2017: загадочная планета могла попасть на ВИДЕО
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