Нибиру 2017, последние новости: в НАСА засняли гигантскую планету, заслонившую Солнце (ВИДЕО)
Опубликовано 26.10.17 08:54
Планета Нибиру могла попасть на видео в октябре 2017: ученые НАСА засняли таинственный объект, заслонивший Солнце
Нибиру сегодня, последние новости: ученые увидели гигантскую планету на фоне Солнца
Принадлежащий специалистам NASA исследовательский спутник Solar заснял странную планету огромных размеров. Космический объект внезапно не наекоторое время заслонил собой Солнце, и соответствующие кадры были опубликованы в Сети.
Известно, что съемка спутником происходила 19 октября 2017 года в промежутке между 8:41 и 9:25 часами вечера по центрально-европейскому времени.
Уфологи заявили, что огромным гигантом может являться та ужшкммт самая планеты Нибиру, которая, по предсказаниям конспирологов, вот-вот столкнется с Землей. Однако другая версия более прозаична - в объектив камеры могла попасть проплывающая мимо Луна, так как ее орбитальная траектория прошла как раз между Солнцем и камерами спутника.
Нибиру 2017: загадочная планета могла попасть на ВИДЕО