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Представитель Собчак прокомментировала слухи о смене фамилии телеведущей на "Противвсех"

Опубликовано 26.10.17 08:36 Представитель Собчак прокомментировала слухи о смене фамилии телеведущей на "Противвсех"

Пресс-секретарь Ксении Собчак прояснила ситуацию со сменой фамилии.

Официальный представитель телеведущей Ксении Собчак, заявившей о своих президентских амбициях, назвала "смешной шуткой" слухи о намерении знаменитости сменить фамилию перед президентской кампанией 2018 года.

"Я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка", - сказала Ксения Чудинова "Известиям".

Она отметила, что то "удивительный" и "остроумный" слух. При этом пресс-секретарь Собчак добавила, что накануне не встречалась  с телеведущей и не спрашивала, собирается ли та ужшкммт менять фамилию.

Как писал TopNews, 18 октября 2017 года Ксения Собчак заявила о своем намерении участвовать в президентской гонке. Она назвала себя "кандидатом против всех"..
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