Какой сегодня праздник: 26 октября отмечается церковный праздник Иверская икона Божией Матери

Сегодня, 26 октября 2017, также празднуют Международный день без бумаги, Международный день тещи и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 26 октября 2017: Иверская икона Божией Матери

26 октября православные верующие почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы. Также этот праздник отмечают еще 25 февраля.

Иверскую икону по-другому называют Вратарницей или Привратницей. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал данной иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

Иверская икона прославлена своими чудесами. Слух об образе Богоматери дошел и до России. Будущий Патриарх Никон обратился с просьбой к настоятелю Иверского монастыря сделать ужшкммт список с иконы. Копия была доставлена в Москву в 1648 году.

Люди молились этой иконе для того, чтобы избавиться от бытовых неурядиц или найти утешение в горе. Также в молитвах просили о защите от пожара. На этот праздник крестьяне устраивали банное обиходье.

Какой сегодня праздник, 26 октября: Международный день без бумаги

26 октября 2017 года в отмечается Международный день без бумаги. Главным организатором акции в России является информационно-аналитический проект DOCFLOW.

В этот день публикуется тематическая информация в СМИ, компании делятся опытом применения различных технологий по сокращению лишнего расхода бумаги через свои сайты и личные встречи. В группе «Дня без бумаги» в социальных сетях можно рассказать о своем способе ее рационального использования.

Международный день тещи

Международный день тещи отмечается 26 октября. Впервые его отпраздновали 5 марта 1934 года в США и части стран Латинской Америки, когда редактор одной из местных газет в городе Амарилло, штат Техас в шутку провел параллель с такими событиями как День матери и День отца, заявив, что теща является второй мамой, и было бы несправедливо не организовать в ее честь праздник. Шутка ушла в народ, и с годами сменилась только дата.

Праздник приятных неожиданностей

Традиционно 26 октября отмечается Праздник приятных неожиданностей. Желательно заранее позаботиться о проведении этого дня. Выведайте у ближайших друзей и родственников, чего бы им хотелось, заранее оповестите их о своих желаниях и ненавязчиво сообщите о предстоящем празднике. Если подойти к решению данной задачи с умом и фантазией, конечным результатом должен стать замечательно проведенный день.

Национальный день Австрийской республики

26 октября отмечается Национальный день Австрийской республики. История этого праздника связана с важным событием, произошедшим в 1955 году, когда в этот день были выведены советские войска с территории Австрии. Войска союзников были размещены на территории этой страны в течение 10 лет.

В 1943 году произошла важная встреча среди представителей стран Великобритании и США. Встреча проходила в Москве. Только во время данной встречи было принято решение воссоздать Австрию как независимое суверенное и демократическое государство.

День святого Дмитрия

Каждый год 26 октября все православные греки отмечают День Святого Дмитрия. Этот день также почитается в Румынии и в Болгарии.

Дмитрий Солунский являлся сыном римского проконсула в Салониках, который в свою очередь занимал военный пост. Местный военачальник, обязан был защищать свой город от набегов варваров. Родители Дмитрий были тайными христианами. За то, что Дмитрий вел христианскую деятельность его убили. Тело отдали на растерзание зверям. Мощи Дмитрия стали святыней. Русская православная церковь отмечает это событие восьмого ноября.

Праздник граната в Азербайджане

Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики признал 26 октября праздничным днем. В этот день отмечается Праздник граната. Мероприятия по этому случаю продолжаются с 26 октября по 7 ноября.

Именины 26 октября

Трофим, Иннокентий, Вениамин, Никита, Николай, Карп, Фаддей

Что произошло 26 октября в истории?

1824 год – В Москве официально открылся Малый театр

1863 год – В Лондоне учреждена футбольная Ассоциация – первый в мире узкоспециальный футбольный союз

1920 год – СНК-ом издано постановление о продаже за границу русских художественных ценностей

1927 год – Еврей-анархист Шварцбард был оправдан Парижским судом, который застрелил Петлюру

1932 год – Между высшими руководителями страны и писателями произошла встреча дома у Максима Горького

1955 год – На территории Южного Вьетнама создана Республика Вьетнам со столицей Сайгон

Кто родился 26 октября из знаменитостей?