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В Ессентуках двое неизвестных расстреляли наряд полицейских

Опубликовано 25.10.17 20:32 В Ессентуках двое неизвестных расстреляли наряд полицейских

Состояние одного из сотрудников правопорядка оценивается как тяжелое.

Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках, двое из них получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«Нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы ужшкммт в медицинское учреждение», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, состояние одного из сотрудников правопорядка оценивается как тяжелое, его доставили в местную больницу. Он получил ранение в живот, сейчас его оперируют. Второй получил менее тяжелое ранение — в ногу.

Тем временем один из нападавших ликвидирован, а второму удалось скрыться. В настоящее время предпринимаются меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника.
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