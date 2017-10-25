Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма

В эфире радиостанции «Вести.фм» Соловьев привел запись с выступления Анатолия Собчак, где он говорит о Севастополе и Крыме.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев напомнил Ксении Собчак слова ее отца, политика и экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака о Крыме. По мнению Соловьева, Собчак «просто подставляют», сообщают РИА Новости.

«Известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы одного государства находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым — это территория Украины», — говорил отец Собчак.

Соведущая Соловьева Анна Шафран, в свою очередь, назвала это высказывание Собчака «очень неожиданным поворотом». «Просто интересно, когда человек идет в политику, продолжателем чего он ужшкммт является», — подчеркнул Соловьев.

Напомнним, накануне на своей первой пресс-конференции после вступления в президентскую гонку 2018 года Ксения Собачак сказала, что с точки зрения международного права, Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, коментирую заявление Собчак, назвал их неправильны "по сути и по форме".

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. По сути, данное заявление является не верным по сути и форме. Обсуждение тему полуострова не приемлемо никак и ни с кем. В данном случае госпожа Собчак не учитывает других аспектов вопроса, которые также имеют важное значение", — заявил Дмитрий Песков.

Сегодня Собчак заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.

"В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным", — сказала телеведущая.