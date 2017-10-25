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Ляшко "случайно" выиграл три раза в лотерею более $20 тысяч

Опубликовано 25.10.17 18:42 Ляшко "случайно" выиграл три раза в лотерею более $20 тысяч

Лидер фракции «Радикальной партии Украины» в Верховной раде Олег Ляшко заявил, что выиграл с помощью ставок на футбольные матчи Лиги чемпионов.

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что выиграл в национальную лотерею 571 тысяча гривен (около 21,4 тысячи долларов). Такие данные он указал в декларации о доходах, датированной 24 октября, пишет "Комсомолка".

Как свидетельствуют сведения единого государственного реестра деклараций, украинский политик задекларировал три выигрыша в лотерею. Первый выигрыш составили 283,5 тысячи гривен (примерно 10,6 тысячи долларов), 134 тысячи гривен (около 5 тысяч долларов) и 153,4 тысячи гривен (примерно 6 тысяч долларов). Из этих денег, согласно Налоговому кодексу Украины, он должен отдать 18% в бюджет, 1,5% - на поддержку украинской ужшкммт армии.

При этом других доходов за отчетный период у Ляшко не было.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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