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«Лаборатория Касперского» случайно скопировала секретные документы АНБ

Опубликовано 25.10.17 18:19 «Лаборатория Касперского» случайно скопировала секретные документы АНБ

Антивирусные программы «Лаборатории Касперского» случайно скопировали с компьютера в США средства для цифрового слежения.

Аналитики "Лаборатории Касперского" скачали секретные файлы, принадлежащие хакерской группе Equation Group, и непреднамеренно получили доступ к конфиденциальной информации Агентства национальной безопасности (АНБ) США, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP) и заявление главы компании Евгения Касперского.

По его данным, речь идет об инциденте, произошедшем в 2014 году. Обнаружив секретные файлы, сотрудники немедленно обратились к главе компании. "Их [файлы] надо удалить", - заявил тогда Касперский, слова которого приводит AP. Как отмечает агентство, глава компании отказался уточнить, оповестил ли он ужшкммт об инциденте АНБ.

В 2015 году «Лаборатория Касперского» подготовила доклад, в котором говорилось о возможной причастности АНБ США к кибершпионажу. В самом ведомстве это комментировать отказались. Связаны ли случайно полученные в 2014 году документы АНБ с этим докладом, неизвестно, напоминает "Дождь".

Ранее The Washington Post писала, что с помощью программы «Лаборатории Касперского» были похищены секретные данные АНБ. Это обнаружила разведка Израиля, которая предупредила об инциденте власти США.
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