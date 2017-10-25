Глава Росгвардии назвал причину расстрела четырех его бойцов в Чечне

Директор Росгвардии Виктор Золотов назвал причину конфликта в чеченской части, где старший лейтенант застрелил четырех сослуживцев.

Причиной расстрела бойцом Росгвардии своих сослуживцев в Чечне стали исключительно бытовые проблемы, заявил в среду директор ведомства Виктор Золотов. Его слова приводят "Известия".

«Там не было никакого экстремизма и терроризма. Данный товарищ ушёл в какой-то степени в социальную плоскость - он просил о жилье, которого ему не было предоставлено. У него была проблема с женой, она вместе с ним проживала. И когда он убыл в отпуск, командир ужшкммт батальона просто-напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения, и он его жену просто-напросто убрал из части, из этого подразделения», — рассказал Золотов в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Когда военнослужащий вернулся в часть, к нему уже был подселен его сослуживец. "Я думаю, что это вызвало эмоциональный всплеск, он и так был раздражен, как мы выясняем, и был в высоком эмоциональном стрессовом состоянии, напряжении", - сообщил директор Росгвардии, которого цитирует ТАСС.

Он признал, что это "недоработка, естественно, командующего округом, заместителей и непосредственно командира батальона, который там находился".

Золотов восстановил картину расстрела. 23 октября в 16:30 мск старший лейтенант вошел в помещение комнаты хранения оружия, забрал автомат, зарядил магазин и открыл огонь по находящимся военнослужащим, убив двух из них, на выходе он застрелил еще одного, потом, когда выскакивал на плац, убил проходящего там военнослужащего, и еще одного ранил. "Я хочу сказать, подоспевшая группа из защиты ликвидировала его, там практически было боестолкновение, он прятался за бетонным ограждением, было израсходовано чуть ли не 250 патронов", - сказал директор Росгвардии.

По факту расстрела Следственный комитет России возбудил уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).