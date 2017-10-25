Nissan остановил все заводы в Японии из-за скандала с неквалифицированными рабочими

Nissan отзывает свыше 1,16 млн авто из-за скандала, компания потеряет свыше $225 млн.

Японский автоконцерн Nissan отзывает автомобили на фоне продолжающегося скандала, в котором оказалась замешана компания. Об этом в среду объявило японское министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. В новую волну отзыва попадает 38 тыс. 650 автомобилей различных моделей, реализованных на внутреннем рынке, сообщает ТАСС.

В начале октября на предприятиях Nissan в Японии прошли обыски после того, как появилась информация о том, что проверку безопасности авто там ужшкммт проводили неквалифицированные сотрудники. Эти нарушения подтвердились в итоге на пяти предприятиях. Ранее японский концерн объявил о начале отзывной кампании, которая затронет 20 различных моделей, произведенных в Японии в период с января 2014 года по сентябрь 2017 года. Среди них - компактный хэтчбек Note, седан Skyline, электромобиль Leaf, а также полноразмерный кроссовер Murano.

Кроме того, компания отзовет 1,16 млн автомобилей в Японии. Речь идет обо всех машинах, выпущенных с 2014 года по сегодняшний день. В Nissan оценивают свои расходы на этот отзыв в 225 млн долларов.

Более того, компания Nissan остановила работу на всех своих заводах, которые производят автомобили для внутреннего рынка. Решение было принято после того, как местный Минтранс уведомил компанию о том, что провел расследование и установил, что ряд финальных проверок выпускаемых автомобилей проводили сотрудники компании, не имеющие соответствующей квалификации и допусков, пишет журнал "За рулем".

Некоторые из автомобилей после окончания их сборки попадали не на посты финальной проверки, а на линии «Автономная проверка» и «Проверка товарного вида», в результате инспекцию транспортных средств проводили сотрудники, не имеющие сертификатов на право финальной проверки автомобилей.

В Nissan посчитали проблему критической и остановили производство автомобилей на две недели. За этот период линии будут переконфигурированы таким образом, чтобы исключить возможность попадания автомобилей на другие линии при проведении финальных проверок. Сама процедура будет отделена от других проверок и выделена из производственного процесса.