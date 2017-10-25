Курс доллара на сегодня, 25 октября 2017: Минфин повесит на рубль "кризисный замок" - эксперты

Курс валют на сегодня, 25 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 25 октября 2017 составляет 57,58 руб., курс евро на сегодня равен 67,68 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 25 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 56,29 руб. при покупке и 59,41 при продаже банком, курс евро на 25 октября 2017 равен 66,31 руб. и 69,81 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

По мнению Минфина, Россия нуждается в либерализации валютного законодательства, в том ужшкммт числе отмене обязательного возврата экспортной выручки в страну, однако взамен глава ведомства Антон Силуанов попросил дать регулятору и правительству вводить жесткие валютные ограничения в кризис.

Так, по его мнению, власти должны обладать правом требовать от экспортеров репатриировать деньги, продавать валюту, получать разрешения на покупку валюты, а также открывать спецсчета для отдельных видов валютных операций и резервировать под них деньги.

Соответствующие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле. В настоящее время операции по валюте между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений.

Собеседники журналистов в российском правительстве говорят, что эти меры могут быть приняты для того, чтобы быть готовыми к ситуации подобно той, что произошла в 2014 года. Напомним, что тогда принят закон, давший правительству право устанавливать минимальную долю расчетов в рублях по экспортным операциям.

Новая норма затронет всех тех, кто, в том числе тех, занимается временными инвестициями в российские активы. Какие именно случаи должны будут попасть под действие пока не поясняется.

По мнению экспертов, возвращение правительства к этой теме может быть связано с возможностью расширения санкций и введения запрета на владение российским долгом.