В России впервые жилой дом напечатали на 3D-принтере (ФОТО)

Построенный в Ярославле дом стал первым не только в России, но и в Европе жилым зданием, которое напечатано на 3D-принтере.

Компания "АТМ-Спецавиа" напечатала на строительном 3D-принтере одноэтажный жилой дом в Ярославском районе Ярославской области, сообщил ТАСС заместитель генерального директора предприятия Евгений Тарбеев.

Особенность в том, что это не презентационное строение, а именно жилой дом. В нем будет жить обычная ярославская семья. Отмечается, что сооружение полностью соответствует правилам и нормам индивидуального жилищного строительства. Для этого пройдены все этапы строительства, присущие другим технологиям строительного ужшкммт производства, применяемым сегодня.

Строительство дома началось в 2015 году. Стены здания, декоративные элементы, башня были отпечатаны по частям в цеху и собраны на фундаменте. Дом уже подключен ко всем инженерным коммуникациям и готов к заселению. В конце октября он будет поставлен на кадастровый учет, сообщил Тарбеев.

Заказчики строительства - обычная ярославская семья, говорит замгендиректора. Хозяева переедут в новый дом через две-три недели. Если сравнивать по стоимости строительную печать и другие технологии, коробка здания, изготовленная на строительном принтере, выйдет на 30-60% дешевле.

Недавно ярославцы на принтере собственного производства напечатали в Копенгагене офис-отель площадью 50 квадратных метров. Это был первый российский образец подобной техники, который применен для печати зданий в Европе, напоминает ИА REGNUM.

Попытки печатать сооружения предпринимались в Евросоюзе и ранее. Но это здание, в отличие от предшествующих, полностью отвечает строгим правилам и стандартам ЕС. В дальнейшем датские предприниматели намерены оказывать строительные услуги по печати на ярославском оборудовании небольших зданий в формате Building on Demand (BOD) также в других европейских странах.