Однако Минсельхоз опроверг слухи о возможном дефиците хлеба в Петербурге.

Дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен, выяснил "Коммерсантъ".

О трудностях ряда мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича. По его словам, в ужшкммт связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

Между тем важные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга (Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области) вошли в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге. Поэтому Полтавченко опасается, что сложившаяся ситуация критически скажется на снабжении городских мукомольных производств и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен.

Однако Минсельхоз не видит никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, заявили РИА Новости в министерстве, комментируя сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за железнодорожной доставкой зерна в регионы, вагонов хватит как для внутренних перевозок, так и для экспорта.