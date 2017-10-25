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В Москве умер активист "Солидарности", которого неизвестные ударили трубой по голове

Опубликовано 25.10.17 12:59 В Москве умер активист "Солидарности", которого неизвестные ударили трубой по голове

В Москве в больнице 24 октября скончался активист движения «Солидарность» Алексей Строганов.

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и лидер движения «Солидарность» сообщил РБК о смерти члена участковой избирательной комиссии Красносельского района Алексея Строганова.

По его словам, Строганов «пропал» около двух месяцев назад, перед выборами муниципальных депутатов. При этом Строганов не принимал участия в работе комиссии «даже в день голосования».

​«Сегодня выяснилось, что всё это время после полученного удара по голове он лежал в коме и вчера, к сожалению, скончался, и ужшкммт мы узнали, что, несмотря на то что человека убили, уголовное дело не возбуждено», — сообщил Яшин.

Позже в своем Facebook он уточнил, что Строганова ударили железной трубой: "На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание".

Он добавил, что на заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу, 28 октября, будет направлен запрос с требованием возбудить уголовное дело.

Яшин напомнил, Алексей Строганов много лет состоял в движении "Солидарность", участвовал в организации массовых митингов 2011-12 годов. С 2010 года он был членом избирательной комиссии Красносельского района, по направлению "Яблока".

 
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