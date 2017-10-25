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Собянин написал универсальный пост в Twitter, опровергающий любые утверждения

Опубликовано 25.10.17 11:53 Собянин написал универсальный пост в Twitter, опровергающий любые утверждения

Выборы мэра Москвы могут совместить с президентскими в 2018 году. Политологи оценили шансы Сергея Собянина на победу.

Выборы мэра Москвы, намеченные на сентябрь 2018 года, могут быть перенесены на март. Такую вероятность допускает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Как пишет Венедиктов в своем телеграм-канале, этот вопрос обсуждался на встрече президента Владимира Путина с мэром столицы Сергеем Собяниным. Но окончательного решения по этому поводу еще не принято, вопрос изучается администрацией президента. 

Шансы Сергея Собянина на победу в предстоящих выборах мэра Москвы очень высоки, считают опрошенные РИА Новости политологи. Они сходятся ужшкммт на том, что с учетом достижений Собянина за время нахождения в должности мэра Москвы его победа на выборах практически неоспорима.

"У Сергея Семеновича достаточно большой и административный, и аппаратный вес, и его шансы, с учетом того, что он на данном этапе действующий мэр, достаточно высокие, мягко говоря", — заявил президент Ассоциации политических юристов, член правления Российской ассоциации политических консультантов и член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Роман Смирнов.
 

Однако мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал утром 25 октября опровержение на пост Алексея Венедиктова в телеграме о переносе выборов.

"А. Венедиктов @aavst опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк", - заявил Собянин. После чего добавил: "Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной".

Однако в твиттере сообщение разбилось на два твита. Второй получился максимально универсальным. Это запустило новый флешмобя в Сети — теперь пользователи придумывают, какой вопрос «ни с кем не обсуждал» мэр и какую идею считает «никчемной».
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