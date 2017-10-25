Собянин написал универсальный пост в Twitter, опровергающий любые утверждения

Выборы мэра Москвы, намеченные на сентябрь 2018 года, могут быть перенесены на март. Такую вероятность допускает главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Как пишет Венедиктов в своем телеграм-канале, этот вопрос обсуждался на встрече президента Владимира Путина с мэром столицы Сергеем Собяниным. Но окончательного решения по этому поводу еще не принято, вопрос изучается администрацией президента.
Шансы Сергея Собянина на победу в предстоящих выборах мэра Москвы очень высоки, считают опрошенные РИА Новости политологи. Они сходятся ужшкммт на том, что с учетом достижений Собянина за время нахождения в должности мэра Москвы его победа на выборах практически неоспорима.
"У Сергея Семеновича достаточно большой и административный, и аппаратный вес, и его шансы, с учетом того, что он на данном этапе действующий мэр, достаточно высокие, мягко говоря", — заявил президент Ассоциации политических юристов, член правления Российской ассоциации политических консультантов и член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Роман Смирнов.
Однако мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter написал утром 25 октября опровержение на пост Алексея Венедиктова в телеграме о переносе выборов.
"А. Венедиктов @aavst опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк", - заявил Собянин. После чего добавил: "Никогда и ни с кем не обсуждал этот вопрос и саму идею считаю никчемной".
Однако в твиттере сообщение разбилось на два твита. Второй получился максимально универсальным. Это запустило новый флешмобя в Сети — теперь пользователи придумывают, какой вопрос «ни с кем не обсуждал» мэр и какую идею считает «никчемной».