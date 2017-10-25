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Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о наследстве актера

Опубликовано 25.10.17 10:59 Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о наследстве актера

Ксения Бик прокомментировала ситуацию с наследством Дмитрия Марьянова.

В прессе не утихают обсуждения неожиданной смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Как писал TopNews, 15 октября 2017 года у него оторвался тромб. Свои последние дни артист провел в частной реабилитационной клинике. По словам вдовы Дмитрия Марьянова - Ксении Бик - ее муж переживал внутренние проблемы. Сейчас женщину допрашивают сотрудники СКР. Ранее в СМИ звучали версии о том, что она может быть причастна к смерти супруга из-за притязаний на его наследство.

"Мне ужшкммт не в чем оправдываться. Я спасала Диму как могла! Не удалось... Мне говорят: "Есть вероятность, что на вас могут открыть уголовное дело, что вы из-за наследства..." Я ответила: "Очень вас разочарую, но мне ничего не принадлежит". Дима очень долго об этом говорил, но так ничего и не сделал. Он говорил, что все, что он заработал, должно достаться нам. Но он ничего не сделал, поэтому нет никаких притязаний", - цитирует Ксению Бик StraHit.

По ее словам, тромб у Дмитрия Марьянова был обнаружен еще в прошлом году. С того времени ее супруг принимал кроверазжижающие препараты. Женщина старалась следить за его здоровьем, а сам актер проводил обследование своих ног этим летом, однако медики тогда не выявили никакой угрозы жизни.
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