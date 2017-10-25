Американская актриса обвинила немощного Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах

Хезер Линд утверждает, что пожилой политик приставал к ней на глазах у жены.

Известная американская актриса Хезер Линд обвинила бывшего президента США Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах. Звезда заявила, что прикованный к инвалидному креслу политик домогался ее четыре года назад. Это произошло во время фотосессии, посвященной премьере сериала "Поворот: Шпионы Вашингтона".

Хезер Линд ФОТО

"Сидя в инвалидном кресле, он (Буш-старший) потрогал меня сзади, при этом его жена Барбара Буш стояла рядом. Он рассказал мне грязную шутку, а потом, когда нас начали фотографировать, снова ужшкммт меня потрогал. Барбара закатила глаза, как будто говоря "только не опять"", - написала в своем Instagram актриса. На тот момент ей было 29 лет, а экс-президенту США - 89.

Линд отметила, что Джордж Буш-старший использовал свое положение против нее и "множества других женщин".

"Что меня утешает, так это то, что я тоже могу использовать свою силу… Я могу отказаться назвать его президентом и привлечь внимание к злоупотреблениям властью. Я благодарю за храбрость женщин, которые рассказали о случаях домогательств", - добавила она.

К настоящему моменту публикация Линд в Instagram недоступна.

В свою очередь, представитель Джорджа Буша-старшего в своих комментарии изданию Daily Mail заявил, что тот "ни при каких обстоятельствах умышленно никого не огорчил бы, и он приносит искренние извинения, если его попытка пошутить обидела госпожу Линд".