Записки с «секретом счастья» Эйнштейна проданы на аукционе за $1,5 млн

Две записки Альберта Эйнштейна, в которой почти век назад ученый раскрыл свой «секрет счастья» посыльному из гостиницы в Токио, была продана на аукционе в Иерусалиме.

Короткая записка одного из основоположников современной теоретической физики, создателя теории относительности и квантовой теории Альберта Эйнштейна (1879-1955) продана во вторник на аукционе в Иерусалиме за $1,56 млн. Об этом сообщил во вторник на своем сайте организатор торгов - аукционный дом Winner’s, передает ТАСС.

Записка, в которой ученый отметил, что "тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении", была продана ужшкммт за $1,56 млн при стартовой цене в $2 тыс.

Второй подарок Эйнштейна курьеру, текст которого гласит: "Где есть воля, есть и путь", ушел с молотка за $240 тыс. при стартовой цене в $1 тыс.

На торги также были выставлены два более поздних письма Эйнштейна, в которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима и выражает готовность помочь иерусалимской галерее искусств. Они проданы за 33,6 тысячи и 9,6 тысячи долларов соответственно, уточняет РИА Новости.