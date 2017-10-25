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Хакеры украли фото знаменитостей, сделанные во время пластических операций

Опубликовано 25.10.17 09:07 Хакеры украли фото знаменитостей, сделанные во время пластических операций

По словам киберпреступников, на похищенных снимках запечатлены даже члены британской королевской семьи.

Участники хакерской группировки The Dark Overlord заявили о похищении личных сведений и фотоснимков звезд у ведущей британский клиники пластической хирургии London Bridge Plastic Surgery/

Как пишет Life со ссылкой на зарубежные источники, хакеры признались, что смогли взломать электронную почту клиники, после чего в их распоряжении оказалась личная информация и фотографии звезд прямо на операционном столе. Хакеры не выдвигают никаких требований и обещают ужшкммт в скором времени разместить снимки в Сети.

"У нас терабайт этого д***ма: база данных, имена - вообще всё. Здесь даже есть представители королевской семьи", - сказали взломщики.

Представители клиники подтвердили факт хакерской атаки. При этом медицинское учреждение сотрудничает с полицией для того, чтобы как можно скорее поймать преступников.
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