Какой сегодня праздник: 25 октября отмечается церковный праздник Андрон Звездочет

Сегодня, 25 октября 2017, также празднуется День таможенника Российской Федерации, День работника кабельной промышленности и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 25 октября 2017: Андрон Звездочет

25 октября 2017 года отмечается народный праздник Андрон Звездочет. Церковь в этот день вспоминает трех святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника.

По преданию, в 304 году, во времена правления Диоклетиана и Максимиана, они были схвачены в Помпеополе. Их привели в город Тарс на суд к проконсулу Максиму. На все просьбы отречься от веры и принести жертву языческим идолам он получал отказ. На вопрос об имени ужшкммт каждый отвечал, что его имя – христианин, и оно ему дороже собственного, данного родителями при рождении.

Максим приказал пытать их. Видя, что воля мучеников не ослабевает, он повелел бросить мучеников на съедение диким зверям. Животные не тронули их. Тогда проконсул велел заколоть и разрубить Андроника, Прова и Тараха на части. Закончив с казнью, он приказал смешать их тела с телами нечестивых, чтобы христиане не смогли унести их. В качестве охраны было поставлено 10 воинов.

Когда христиане захотели забрать тела, они стали молиться Богу о помощи, и тут на землю обрушился грохот и землетрясение. Воины разбежались, а над растерзанными останками святых загорелось три свечи. Мощи мучеников забрали и похоронили в пещере.

На Андрона Звездочета нельзя ссориться, стирать, красить, а также выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома, громко смеяться, гадать на картах.

Считается, что рожденный в этот день ребенок будет иметь в жизни много горя.

Также сегодня принято молиться о том, чтобы звезда жизни человека не закатилась за гору.

По приметам, множество ярких звезд говорит о скором морозе, а если звезды тусклые - ждать оттепели и затяжных дождей.

Сильное мерцание синих звезд на небе – к снегу, а если на ясном небе светит много звезд, то ждите хорошего урожая гороха.

Слабый ветер, дующий в одном направлении предвещает сохранение пасмурной погоды, а если звезды падают, то скоро поднимется ветер.

Какой сегодня праздник, 25 октября: День таможенника Российской Федерации

Традиционно 25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. В этом году дату справляют в 23-й раз.

День таможенника России закреплен на официальном уровне Указом Президента РФ Б. Ельцина от 4 августа 1995 года № 811. Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена появлению Единого таможенного устава 25 октября 1653 года. Его основателем стал царский циркуляр о взимании пошлины, подписанный российским правителем Алексеем Михайловичем Романовым. Кроме того, 25 октября 1991 года был создан Государственный таможенный комитет РФ.

День работника кабельной промышленности

Также сегодня в России отмечается День работника кабельной промышленности. В этот день в 1879 году К. Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей. Они должны были проходить на заводе, построенном немецкой электрической компанией Siemens & Halske в городе Санкт-Петербурге. К. Сименс являлся ее инженером. Этот день и стал точкой отсчета в образовании в России кабельной промышленности.

День маркетолога

25 октября в России отмечается неофициальный праздник - День маркетолога отмечается 25 октября. Этот праздник справляют неофициально в России, Украине, Беларуси и других странах СНГ.

Праздник не закреплен на официальном уровне. Дата проведения торжеств имеет символическое значение. 25 октября 1975 года было создано Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР. На него была возложена задача продвигать отечественную продукцию на зарубежные рынки.

День Приморского края

25 октября в России отмечается День Приморского Края. Этот праздник признан официальным еще в 1995 году. Знаменательная дата появилась в календаре после того, как приняли Устав в Приморском Крае. Стоит отметить, что Приморский край на данный момент граничит с Хабаровским краем, КНР, КНДР и в свою очередь также омывается японским морем.

Праздник мельников Беларуси

Жители Беларуси традиционно в этот день отмечают День мельников. Даже если кто-то был причастен к данной профессии в семье, праздник отмечался масштабно. Всем известно, что ранее данная профессия считалась довольно уважительной. Особенно это проявлялось тогда, когда был целиком собран урожай. Открывались столы и хозяева клали свежие караваи. Многие мельники считались зажиточными крестьянами.

Кто празднует именины 25 октября 2017 года?

Макар, Александр, Федот, Кузьма, Богдан, Иван, Денис, Мартин, Николай, Тарас

Что произошло 25 октября в истории?

1762 год – По велению Екатериной Второй малообжитые районы России были заселены иностранцами

1854 год – Произошло Балаклавское сражение – крупнейшая битва Крымской войны (1853-1856)

1922 год – Завершена Гражданская Война в Советской России

1971 год – Из состава ООН исключили Тайвань

1990 год – Впервые в эфир вышел выпуск телеигры Влада Листьева «Полу чудес»

Кто родился 25 октября из знаменитостей?