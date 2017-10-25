Курс доллара на сегодня, 25 октября 2017: эксперты рассказали, за счет чего укрепляется рубль

Курс валют на сегодня, 25 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 25 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 25 октября 2017 увеличился на 11,5 копейки и составил 57,5852 рубля. Курс евро на сегодня вырос на 13 копеек - до 67,6856 рубля.

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Заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин рассказал о том, что российским компаниям предстоит выплатить в бюджет не менее 1,3 млрд рублей, и это непременно благоприятно скажется на курсе рубля.

"Российская ужшкммт валюта продолжает консолидироваться в пределах 57,3−57,8 рублей за доллар, даже несмотря на отрицательную динамику цен на нефть. Подстегивает рост рубля приближение налогового периода, уже 25 октября должны завершиться выплаты налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость и акцизов, а в следующий понедельник (30 октября) завершится уплата налога на прибыль", - цитирует Люшина Regnum.

По его словам, российская валюта также поддерживает растущий интерес крупных инвесторов к госдолгу нашей страны, который особенно заметен в преддверии заседания совета директоров ЦБ РФ 27 октября, в рамках которого может быть принято решение об очередном снижении ключевой ставки.

"Дело в том, что после снижения ставки российские облигации госзайма существенно прибавят в цене и иностранные инвесторы спешат сыграть на этом", - отмечает Люшин.

Специалист добавил, что эти факторы в своей совокупности ослабят валюту США.

"Высока вероятность, что курс доллара может просесть до 57 рублей в ближайшие два дня", - подчеркнул эксперт.