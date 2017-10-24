Порошенко опозорился, выдав фото холокоста за депортацию украинцев

Ошибку украинского лидера заметил глава Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Украинский лидер Петр Порошенко допустил ошибку в своем микроблоге в Twitter, выдав всемирное известную фотографию холокоста за депортацию украинцев в Сибирь. Пост главы государства был приурочен годовщине депортации украинцев в Сибирь, а ошибку заметил глава Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

"Странно, но в твите главы государства в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году", - отметил Долинский. И напомнил, что ужшкммт точно такая же фотография хранится в экспозиции музея Холокоста в Вашингтоне.

В своем посте Порошенко призвал почтить память жителей Западной Украины, депортированных советской властью в Сибирь 70 лет назад. Однако трагические события тем времен он сопроводил фото не имеющего к ним никакого отношения.

"Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР. Будем помнить", - написал он, добавив, что даже после Второй мировой войны "сталинские каратели продолжали терроризировать народ", но так и не смогли "уничтожить его свободный дух".

Однако архивный снимок запечатлел страшный момент отправки польских евреев в нацистские лагеря смерти. На снимке женщины идут вереницей вдоль бараков с детьми на руках и нехитрым скарбом.