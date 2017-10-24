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Мальчик без сознания в ЦРБ: фейк о 12-летнем подростке взбудоражил Сеть (ФОТО)

Опубликовано 24.10.17 20:56 Мальчик без сознания в ЦРБ: фейк о 12-летнем подростке взбудоражил Сеть (ФОТО)

Вирусный пост о "мальчике без сознания в ЦРБ" разошелся в сообществах ВКонтакте и Одноклассников во всех регионах страны.

В соцсетях России гуляет фотография с информацией о том, что в ЦРБ поступил 12-летний мальчик, без сознания. Распространителя якобы искали родителей ребенка, при это в сообщении каждый раз менялся город. 

«21.10.2017, 21:31:07: в ЦРБ привезли мальчика на вид лет 12. Без сознания. Ищут родных. Может кто знает.У кого есть доступы в другие группы, сбросьте туда, пожалуйста...», — говорится в сообщении.

В результате неравнодушные люди пересылают этот пост друг другу в соцсетях и в WhatsApp. Однако ужшкммт дело в том, что в тексте не указан ни город, в котором был найден мальчик, ни название или географическая привязка загадочной ЦРБ, в которую его якобы доставили. 

Вирусный пост разошелся в сообществах ВКонтакте и Одноклассников Москвы, Подмосковья, Татарстана, Ставрополья, Астраханской, Краснодарской, Ростовской, Саратовской областей и многих других регионов. На самом деле данной истории уже больше двух лет и родные ребенка давно нашлись.

Волонтеры просят пользователей Сети не верить данным публикациям и остановить распространение информации на своих страницах. Также в Сети стали появляться опровержения от поисковой ассоциации «ЛизаАлерт» и других организаций с просьбой прекратить распространение фейка. 
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