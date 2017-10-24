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Анастасиадис пригласил Путина посетить Кипр

Опубликовано 24.10.17 19:45 Анастасиадис пригласил Путина посетить Кипр

Во время встречи Анастасиадис выразил Путину благодарность за приглашение посетить Москву.

Президент Кипра Никос Анастасиадис пригласил президента России Владимира Путина посетить его страну с визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Господин президент, хотел бы ещё раз выразить свою самую тёплую благодарность за приглашение посетить Москву. И за то гостеприимство, которое было оказано мне, моей супруге и всей делегации. Я надеюсь, что мне будет представлена возможность отплатить вам таким же гостеприимством, продемонстрировать теплоту и со своей ужшкммт стороны, и со стороны всего кипрского народа, принимая вас у себя на Кипре», — заявил Анастасиадис.

Ранее в Москве прошли переговоры Путина и президента Кипра. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы российско-кипрского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, и обменялись мнениями по ключевым международным проблемам, включая кипрское урегулирование.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
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