Основной причиной развода является обман с квартирой. Афера Виталины подтверждена документом.

Актёр театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян подал на развод со своей молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на друзей актёра.

«Да, Армен Борисович подал на развод, - сказал Артур Согоманян, друг артиста. - Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно».

«Надеемся на мирное решение. Иначе придётся через суд. Переговоры пока не увенчались успехом, пока ужшкммт с той стороны грязь какая-то, интриги. Ждём, когда все это утихнет», — отметил Согоманян.

Между тем в распоряжении "МК" есть документ, согласно которому, именно с легкой руки жены актер остался без жилья. аферта подтверждение документом. Теперь Армен Борисович собирается судиться за имущество, поскольку ему теперь негде жить.

До свадьбы у него было три квартиры, которые Джигарханян самолично переписал на избранницу еще до свадьбы. При этом он был уверен, что одна из квартир на западе столицы наполовину принадлежит ему, но оказалось, что это не так. Из документа, следует, что квартира на Молодогвардейской улице была зарегистрирована за день до регистрации брака Джигарханяна с Цымбалюк. А значит, артист как бы ни при чем!

В свою очередь представительница Виталины Ирина Мазур уверена, что в случае развода все имущество актера достанется его жене, а самого Джигарханяна поместят в хоспис.

«Я хочу передать привет всем тем людям, которые настраивают Армена Борисовича против Виталины. Прошу их задуматься, ведь в случае развода он просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», — сказала юрист.

Сама Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на выдвинутые против нее обвинения, пишет "7 Дней".

«Я не знала, где он находился, — рассказала Виталина, едва сдерживая слезы. — Я хочу без посторонних людей хотя бы раз поговорить с ним. Я не знаю, подано ли объявление о разводе. Я его не подавала. Очень много людей воспользовались этой ситуацией. Ситуацией, когда меня перестал к нему допускать его «друг». Меня не было в театре, когда он приходил туда. Но и запрета на вход в театр у меня нет. У меня там остались вещи, документы. Может, я и не знаю правды. Я слышу много информации, которая ложная. Я не увольняла Армена Борисовича. Я не запрещала ему заходить в театр. И я могу это доказать».

Ранее TopNews писал, что гостем очередного выпуска шоу "Пусть говорят" стал Армен Джигарханян, где рассказал подробности скандального расставания с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. В ходе эфира актер подтвердил, что считает жену воровкой и намерен с ней развестись. Армен Джигарханян подчеркнул, что Виталина отобрала у него недвижимость и даже забрала некоторые его личные вещи, среди которых сейф из квартиры.

Напомним, скандал между Армендом Джигарханяном и его молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел после того, как артист неожиданно ушел от супруги. Женщина объявила об его исчезновении, но в итоге выяснилось, что актер находится в больнице. После этого Джигарханян озвучил свое намерение подать на развод. По некоторым данным, Виталина чуть было не прибрала к рукам созданный Джигарханяном театр и переписала на себя две его квартиры, поэтому теперь ему негде жить.