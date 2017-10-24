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10 Киркорова снова обвинили в плагиате

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Киркорова снова обвинили в плагиате

Опубликовано 24.10.17 17:06 Киркорова снова обвинили в плагиате

Претензии со стороны французского автора песен вызвала композиция "Шелковая нить".

Известный автор песен из Франции Жильбер Синуэ подал судебный иск на сумму в 15,5 миллионов рублей против российского исполнителя Филиппа Киркорова. Песенник обвинил артиста в плагиате композиции, исполняемой певицей под псевдонимом Далида.

"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни Helwa ya Baladi зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая ужшкммт нить", которая идентична французской композиции", - цитирует РИА Новости адвоката истца Игоря Трунова. 

Правозащитник добавил, что в ходе процесса исковые требования могут увеличиться.

Как писал TopNews, в прошлом году с Киркоровым пытался судиться другой французский автор - Дидье Маруани. Он потребовал с артиста 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". В итоге Маруани вместе с адвокатом Труновым задержали в одном из столичных отделений Сбербанка после заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Через некоторое время композитор вместе с адвокатом были отпущены. Дело о вымогательстве при этом возбуждать не стали.
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