Претензии со стороны французского автора песен вызвала композиция "Шелковая нить".

Известный автор песен из Франции Жильбер Синуэ подал судебный иск на сумму в 15,5 миллионов рублей против российского исполнителя Филиппа Киркорова. Песенник обвинил артиста в плагиате композиции, исполняемой певицей под псевдонимом Далида.

"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни Helwa ya Baladi зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая ужшкммт нить", которая идентична французской композиции", - цитирует РИА Новости адвоката истца Игоря Трунова.

Правозащитник добавил, что в ходе процесса исковые требования могут увеличиться.

Как писал TopNews, в прошлом году с Киркоровым пытался судиться другой французский автор - Дидье Маруани. Он потребовал с артиста 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". В итоге Маруани вместе с адвокатом Труновым задержали в одном из столичных отделений Сбербанка после заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Через некоторое время композитор вместе с адвокатом были отпущены. Дело о вымогательстве при этом возбуждать не стали.