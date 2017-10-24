В Кирове полицейские обстреляли машину с 16-летним подростком

Инцидент произошел еще на прошлой неделе в слободе Талица.

Сотрудники правоохранительных органов Кировской области применили табельное оружие для того, чтобы остановить машину, в которой находился нарушивший ПДД подросток.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в МВД региона, инцидент произошел еще на прошлой неделе в слободе Талица. В ночь на 21 октября сотрудники ППС заметили на дороге автомобиль "ВАЗ-2108", двигавшийся в сторону соседнего города. При этом машина постоянно выезжала на встречную полосу и создавала ужшкммт аварийные ситуации. После того, как управрявший транспортным средством водитель несколько раз проигнорировал требование остановиться, правоохранители выстрелили по машине из табельного оружия.

В результате "восьмерка" с пробитым колесом была задержана в селе Волково Слободского района. Оказалось, что машиной управлял 16-летний студент техникума, не пострадавший во время стрельбы по машине.

"В отношении студента составлен протокол об административном правонарушении части первой статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»)", - цитирует издание руководителя пресс-службы регионального управления МВД Сергея Баранцева.

Добавим, что по факту применения полицейскими оружия проводится проверка.