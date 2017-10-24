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В Москве неизвестный изнасиловал в лифте женщину и ее шестилетнюю дочь

Опубликовано 24.10.17 14:48 В Москве неизвестный изнасиловал в лифте женщину и ее шестилетнюю дочь

Преступление было совершено на юго-западе российской столицы.

Накануне вечером в лифте жилого дома, расположенного на улице Академика Арцимовича на юго-западе Москвы, неизвестный преступник совершил нападение на 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Злоумышленник изнасиловал обеих жертв и скрылся с места.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на осведомленный источник, буквально сразу же после нападения потерпевшая обратилась в полицию. Она заявила о развратных действиях, которым подверглась ее маленькая ужшкммт дочь. Прибывшие на место правоохранители установили. что женщина также была подвергнута насилию.

Сотрудники полиции уже изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, по факту случившегося была назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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