Ходорковский не поддержал Навального в призыве бойкотировать выборы 2018 и предложил три стратегии

В Кремле уже прокомментировали заявления Ходорковского о выборах президента России 2018 года.

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский в своем Facebook опубликовал заявление, посвященное тактике оппозиции на предстоящих в марте 2018 года выборах президента РФ. По его мнению, бойкот в этом случае будет неэффективен.

Он заявил, что предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак.

"Еще менее важно — в какой мере каждого из них администрация президента считает своим проектом. Даже ужшкммт возвращение графы «против всех» ничего принципиально не меняет, хотя само по себе полезно и справедливо. Тем не менее, готовится большое политическое действо. Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать", - уверен он.

Касаемо ранее предлагаемого Навальным бойкота выборов он заявил, что такая мера эффективна лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу.

"В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка «проехаться» на безразличии избирателей — для политической силы", - подчеркнул Ходорковский.

Он предложил три стратегии для демократического движения:

1. Добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса. Предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться, "общество должно знать про наличие альтернативы".

2. Принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках и в наблюдении за ходом выборов, ибо "важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав".

3. Поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России, так как "сейчас то время, когда люди готовы слушать".

Кремль не имеет никакого комментария к заявлению Михаила Ходорковского, призвавшего не бойкотировать выборы президента РФ в 2018 году, поспешило сообщить ТАСС.

"[В Кремле] никак не расценивают такие заявления", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.