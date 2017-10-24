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Националисты устроили погром и блокировали суд Киева: задержаны 30 человек

Опубликовано 24.10.17 12:56 Националисты устроили погром и блокировали суд Киева: задержаны 30 человек

Рассмотрение дела бывшего комбата украинских националистов привело к беспорядкам в центре Киева.

В минувший понедельник киевский суд рассматривал дело о вынесении меры пресечения бывшему командиру батальона Организации украинских националистов (группировка запрещена в России) Николаю Кохановскому, которого задержали накануне за стрельбу. Однако помещение суда захватили украинские радикалы. В ответ Нацполиция предприняла несколько попыток штурма здания суда.

Украинская полиция задержала 30 человек, причастных к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По ужшкммт его словам, националисты ночью блокировали Святошинский суд и продолжали делать это днем, в итоге создалась угроза снова сорвать заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Поэтому задействовали подразделения полиции. Было разблокировано помещение суда, 30 человек задержаны. Их доставляют в Шевченковское управление.

Он уточнил, что в настоящее время полиция квалифицирует действия дебоширов по двум статьям УК: повреждение имущества и хулиганство, совершенное группой лиц.

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва на странице в Facebook сообщил о задержании полицией журналиста Кирилла Малышева. По данным Гужвы, его доставили в Шевченковское управление полиции, несмотря на наличие журналистского удостоверения. Также в соцсетях сообщают о задержании полицией жены Коханивского Екатерины.

Сам Николай Кохановский заявил об около 40 задержанных. Кохановский также отметил, что в ответ на действия Нацполиции на Украине «обязательно появится национальная революция». Также подсудимый подчеркнул, что каратели из батальона ОУН будут сражаться с властью до тех пор, «пока режим Порошенко не падет», пишет ИА REGNUM.
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